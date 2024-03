„Diese Dynamik muss man erlebt haben!“

Fitness-Events mit dem „Wow-Faktor“

Ein Aha-Erlebnis hatte Nadine während der sehr eingeschränkten Corona-Zeit. Sie war online auf der Suche nach Kursen und entdeckte das Angebot von Trainerin Silvia Kutzer. „Ohne sie wäre ich in meinen Grundschritten hängen geblieben. Sie hat mich mit ihrem kreativen Unterricht richtig aufgeweckt.“ Daraus entstand eine im Wortsinn „bewegte“ Frauenfreundschaft, die zwei besuchen sogar regelmäßig sogenannte Conventions in Deutschland und der Schweiz. „Diese Erlebnisse haben mich geflasht. So etwas gibt es im Ländle gar nicht“, erzählt Nadine von den großen Fitness-Events im benachbarten Ausland mit renommierten Trainern und unterschiedlichen Levels.