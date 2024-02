Grünen nicht die einzigen, die Skepsis zeigten

„Es braucht einen Plan B für den Bahntunnel“

Die Tiroler Grünen nützten die Veranstaltung für ein Pressegespräch, in dem sie ihren „Plan B für den Fernpass“ vorstellten. „Die theoretische Zeitersparnis von drei Minuten durch den Scheiteltunnel wird an der Mautstelle aufgebraucht“, glaubt der Tiroler Grünen-Chef Gebi Mair. Es werde umfangreichen Ausweichverkehr geben, der den Ruf nach Umfahrungen in Lermoos, Ehrwald, Mösern und Reith zur Folge hat.