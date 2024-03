Scharfe Kritik nach Treffen von Trump und Orban

Wisst ihr, wen er heute in Mar-a-Lago trifft?“, fragte Biden am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Philadelphia mit Blick auf das Meeting in Trumps Privatanwesen in Florida. „Orban aus Ungarn, der erklärt hat, dass er nicht glaubt, dass Demokratie funktioniert, und der eine Diktatur anstrebt.“