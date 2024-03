Trump kann Strafvollstreckung nicht mehr verzögern

Kein „irreparabler Schaden“ bei Trump

Am 26. Jänner stimmten die Geschworenen in ihrem Urteil E. Jean Carroll, einer ehemaligen Kolumnistin der Zeitschrift „Elle“, zu, dass Trump sie im Juni 2019 verleumdet hatte, indem er leugnete, sie Mitte der 1990er-Jahre in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses in Manhattan vergewaltigt zu haben.