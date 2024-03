Herzog beendet Sprint-Vierkampf-WM auf Rang fünf

„Heute bin ich sehr zufrieden. Ich wollte schneller fahren als gestern und das ist mir gelungen. Diese Zeiten können sich sehen lassen“, zeigte sich Herzog auf ihrer „Heimbahn“, auf der sie viele Trainingstage verbringt, zufrieden. „Es war mein schnellster 500er in dieser Saison und die 1:14 über 1.000 Meter habe ich in Inzell auch erst einmal in meinem Leben geknackt.“ Das Ergebnis war nach einer schwierigen Saison jedenfalls Balsam auf die Seele. „Wenn ich so gefahren wäre, wie am Anfang der Saison, wäre ich wohl auf Platz 15 gelandet“, meinte Herzog.