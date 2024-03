„Schwarzmarkt“: Russen verkaufen Kriegsgefangene

Das berichtet der US-Think-Tank „Institute of the Study of War“ (ISW) in seinem aktuellen Lagebericht. Der ukrainische Sprecher des Koordinationsstabs für die Behandlung von Kriegsgefangenen, Petro Jazenko, erklärte dazu in der britischen „Times“, dass tschetschenische, paramilitärische Gruppen ukrainische Kriegsgefangene von anderen russischen Militäreinheiten kaufen, um sie gegen tschetschenische Kriegsgefangene in der Ukraine austauschen zu können.