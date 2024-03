Arzt verweigerte krankem Bub (14) eine Behandlung

Ein an Angina erkrankter Schüler wurde in Ordination abgewiesen, weil an seinem 14. Geburtstag die E-Card abgelaufen war. Der Innviertler Bub und seine Eltern wussten jedoch nichts davon. Leons Mutter ist über die Nicht-Behandlung schwer enttäuscht und empört. Sie wirft dem Mediziner unterlassene Hilfeleistung vor.