Arm fast abgehackt: Anklage nach Macheten-Angriff

An jenem Tag wollte das Opfer Kokain kaufen, besuchte dazu die Wohnung eines Bekannten. Dort war auch der Jemenit untergebracht. Ein Streit um einen 100-Euro-Schein mutierte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung: Dabei schlug der Jemenit mit seinem 40 Zentimeter langen Buschmesser gegen den Kopf seines Kontrahenten. Dieser konnte den Schlag mit seinem Arm abwehren – so kam es zur Teilamputation, heißt es in der Anklage. Ohne die Abwehr wäre der Schlag tödlich gewesen, liest sich in der Anklage. Ein Prozesstermin ist noch offen.