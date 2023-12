Katzen-Streit löste Bluttat an Ex-Freund aus

Ich war im Schock und wollte nur reden. Ich wollte ihm nichts tun.“ So erklärte sich die Angeklagte am ersten Verhandlungstag am 9. November im Schwurgerichtssaal. Und meinte auch noch dazu: „Ich war so betrunken.“ Fakt: Mehrere Zeugen haben gesehen, wie die Frau an jenem Nachmittag des 13. Juni mit einem Messer in der Hand auf ihren Ex-Freund zuging und ihn dann in den Bauch stach. „Er hat das gekriegt, was er verdient hat“, soll sie laut den Zeugen danach noch gesagt haben.