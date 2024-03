Drei Siege in Folge! Ferlach fordert Leader Schwaz

Ferlachs erstarkte Handballer müssen am heutigen Samstag (18) bei Leader Schwaz ran. Zuletzt gab‘s sogar drei Siege in Folge. Gemeinsam mit Krems ist man das beste Frühjahrsteam. Bei den Tirolern spielt am Samstag ein Kärntner mit einem besonderen „Glücksbringer“.