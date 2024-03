Möstl: „In Ferlach wartet das schlimmste Spiel“

Möstl und Strießnig machen dicht

Mit 106 Toren haben die Ferlacher in den vier Spielen seit Rückrunden-Start am zweitwenigsten erhalten. Besser ist nur Möstls Mannschaft. „Mit Strießnig und Konency haben sie zwei sehr starke Keeper, in der Offensive dreht sich alles um ihren Star Patrik Leban“, weiß Möstl, der im Sommer in die deutsche Topliga zu Lemgo wechselt. "Aber wir sind besser, werden auch gewinnen - knapp mit einem Tor Vorsprung.“