Raus aus Gas? „Geht nicht wie beim Lichtschalter“

Zwei Drittel Gas, ein Drittel Strom

Unter Hochdruck versuchen Unternehmen, sich Alternativen zuzuwenden. Das Schärdinger-Käsewerk in Feldkirchen bei Mattighofen hat eine Hackschnitzelheizung in Betrieb genommen, die Unabhängigkeit bringen soll. Und was macht die AMAG? Der Aluerzeuger braucht zwei Drittel der Energie in Ranshofen in Form von Gas, ein Drittel in Form von Strom.