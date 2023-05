Österreichs Nummer eins ist jetzt auf dem Holzweg

Mittwoch, der 3. Mai, war kein gewöhnlicher Arbeitstag für Josef Braunshofer. „Es raucht“, begrüßte Thomas Osl, der Leiter der Käserei in Feldkirchen bei Mattighofen, den Berglandmilch-Chef, als dieser aus dem Auto gestiegen war. Und dessen Blick wanderte sofort zu dem Bereich am Werksareal, wo in den letzten Monaten ein Hackschnitzelheizwerk errichtet worden war. An diesem 3. Mai begann die Hochlaufphase - etwas später als geplant.