KEBA steigerte Umsatz trotz Wirtschaftsflaute

„Ich bin Ihre virtuelle Gastgeberin und darf Sie herzlich willkommen heißen“: Zur Jahresbilanz des Automatisierungs-Spezialisten KEBA in der Linzer Unternehmenszentrale begrüßt „Kea“ – eine KI-Assistentin. Sie soll künftig zum Beispiel an Ladestationen für E-Autos zum Einsatz kommen und in mehreren Sprachen beim Laden behilflich sein.