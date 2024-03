London will Kiew 10.000 Drohnen schicken

Die britische Regierung will die Ukraine mit insgesamt 10.000 Drohnen unterstützen. Das teilte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps am Donnerstagabend nach einem Besuch in Kiew mit. Frankreich wiederum plant die Produktion von Militärausrüstung durch Rüstungsunternehmen auf ukrainischem Boden.