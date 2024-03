FPÖ-Chef befürwortet Senkung der Strafmündigkeit

Der Vorstoß von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) für eine Senkung der Strafmündigkeit stößt bei der FPÖ auf Zustimmung. Parteichef Herbert Kickl sprach sich im krone.tv-Interview dafür aus, die Strafmüdigkeit auf zwölf Jahre zu senken. Wenn jemand „vergewaltigen kann und Menschen quälen kann, dann soll er am eigene Leib erfahren, was Strafmaßnahmen bedeuten“, so Kickl.