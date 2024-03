Triple-Double-Rekord für Mavs-Star Luka Doncic

Denver bezwingt Boston

Die Toronto Raptors verloren ohne den an der Hand operierten Jakob Pöltl am Donnerstag gegen die Phoenix Suns 113:120. Suns-Superstar Kevin Durant brachte es dabei auf 35 Punkte. Im Schlagerspiel der Denver Nuggets und der Boston Celtics setzte sich der amtierende Champion Denver dank des 20. Triple-Doubles von Nikola Jokic in der Saison (32 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists) mit 115:109 durch.