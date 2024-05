Doncic wirft Dallas zur 2:0-Führung

Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im Western-Conference-Finale auch das zweite Auswärtsspiel bei den Minnesota Timberwolves gewonnen. Die Texaner setzten sich am Freitag hauchdünn mit 109:108 durch. Superstar Luka Doncic traf drei Sekunden vor Spielende den Wurf zum Sieg. Die nächsten beiden Partien der „best of seven“-Serie finden in Dallas statt, gewinnen die Mavs beide Partien, stehen sie zum ersten Mal seit 2011 im NBA-Finale.