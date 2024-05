Pep: „Bin aus vielen Gründen verliebt in Bayern“

Auf- und abgestiegen

Genau das ist Kompany, nämlich als Cheftrainer von Burnley von der Premier League abgestiegen. Allerdings war er in der Saison zuvor auch erst mit dem Klub in die höchste Spielklasse aufgestiegen. Das galt als Riesenerfolg. So oder so, Guardiola hält viel von dem Belgier. „Ich wertschätze ihn als Trainer, als Person als Persönlichkeit, wegen seines Wissens über das Spiel, wegen seines Umgangs mit den Medien“, sagte er.