Mavericks legen gegen Minnesota Timberwolves vor

Die Dallas Mavericks haben am Mittwoch (Ortszeit) den Auftakt der Finalserie in der Western Conference der nordamerikanischen Basketballliga NBA gewonnen und sich mit dem Auswärtssieg sofort einen Vorteil verschafft. Die Mavericks setzten sich mit 108:105 gegen die Minnesota Timberwolves durch und stellten in der „best of seven“-Halbfinalserie auf 1:0. Bester Werfer war Luka Doncic mit 33 Punkten.