Oilers gewinnen Halbfinalauftakt in Dallas

Für den 27-jährigen Kanadier, der davor bereits seinen 20. Assistpunkt im Play-off gesammelt hatte, war es der dritte Play-off-Treffer. Zuvor hatte Dallas einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Tyler Seguin rettete das Heimteam mit zwei Toren in die Verlängerung. In dieser konnte Dallas zunächst in Überzahl agieren, nachdem McDavid wegen hohen Stocks für zwei plus zwei Minuten auf die Strafbank musste.