ManUnited: Ten Hag will von Abschied nichts wissen

Erik ten Hag geht davon aus, dass er auch in der kommenden Saison Chefcoach von Manchester United ist. Obwohl die Entscheidung gegen den Niederländer laut eines englischen Medienberichts bereits gefallen sein soll, plant ten Hag seinen Verbleib. Auf die Frage, ob es eine Zusicherung seitens des Vereins gegeben habe, sagte der 54-Jährige vor dem FA-Cup-Finale am Samstag (ab 16 Uhr im krone.at-Ticker) gegen Manchester City: „Das ist nicht notwendig. Wir gehen in die nächste Saison.“