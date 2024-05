Was trinkt Verstappen mit Van Dijk vorm Training?

Bei Van Dijk, lässig in kurzer Hose und mit offenem Hemd über weißem Leiberl aufgekreuzt, deutet vieles darauf hin, dass es sich um alkoholfreies Bier handelt. Er könnte sich alkoholhältigen Gerstensaft leisten, ist er doch seit dieser Woche im Urlaub – die Premier-League-Saison ist vorbei. Und Verstappen? Schwer zu identifizieren, was er sich in seinem Flascherl genehmigt. Da die Fotoaufnahmen aber von Samstagvormittag, also kurz vor dem dritten Training zum Monaco-Grand-Prix, stammen, war‘s bestimmt nix Verfängliches. Jedenfalls scheinen die zwei Kumpels, beide Niederländer, eine gute und entspannte Zeit verbracht zu haben. Auch wenn Verstappen in Gedanken womöglich schon beim Training war.