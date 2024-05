„Habe dieses Jahr überhaupt nicht gut gespielt“

In der ersten Runde trifft der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Beim Turnier in Genf hatte Djokovic (37) im Halbfinale am Donnerstag nach wechselhaftem Spielverlauf 4:6,6:0,1:6 gegen den tschechischen Außenseiter Tomas Machac verloren und dabei auch eine medizinische Auszeit in Anspruch genommen. „Ich hatte ein schreckliches Gefühl mit dem Magen und der Gesundheit“, verriet Djokovic.