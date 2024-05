New York Rangers stellen in Halbfinalserie auf 1:1

Die New York Rangers haben das zweite Spiel im Halbfinale in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Florida Panthers gewonnen und damit in der „best of seven“-Serie auf 1:1 gestellt. Die Rangers siegten am Freitag (Ortszeit) nach dem 0:3 zum Auftakt im zweiten Heimspiel mit 2:1 nach Verlängerung.