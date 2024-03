Unbekannte verfütterten Rasierklingen an Hund

Wie die Polizei berichtet, kam es am vergangenen Montag zu einem drastischen Vorfall in der Vorarlberger Landeshauptstadt: Unbekannte haben mehrere Rasierklingen mit Futter umwickelt und diese dann in einen Hausgarten geworfen. Als der Hund, der mit einer Familie in dem Haus lebt, in den Garten lief, fand er die Köder - und fraß sie.