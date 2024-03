Salzburg kann seine Trumpfkarte nicht ausspielen

Schnaufen wird der US-Amerikaner auch, wenn es um die Personalie Peter Schneider geht. Nachdem Salzburgs Topscorer in der Stahlstadt bereits im ersten Drittel w. o. gegeben hatte, standen gestern noch weitere Untersuchungen an. Der 32-Jährige wird heute (19.15) im dritten Duell der Eishockeyliga-Viertelfinalserie nicht auf dem Eis stehen, könnte auch länger ausfallen. Womit der Titelverteidiger – der sonst aus dem Vollen schöpfen kann – ohne seinen Trumpfkarte antritt: die Paradelinie um den Nationalspieler, Kapitän Raffl und Nissner. Die nach der Rückkehr Schneiders sofort wieder funktionierte, zum Postseason-Start prompt die wichtigste Waffe war. Drei der bisherigen sechs Treffer in den Play-offs gingen auf die Kappe des Trios, auch bei zwei weiteren hatte zumindest einer seine Finger im Spiel.