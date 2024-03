Hofer hat bei Liefering den Spaß wiedergefunden

Groß war die Hoffnung von Liefering-Kicker Raphael Hofer (bei der Salzburger Agentur More than sport), den Durchbruch im Profifußball zu schaffen. Nachdem er im Sommer bei Red Bull Salzburg seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte, wurde er prompt zu Aufsteiger Blau-Weiß Linz verliehen. Bei den Oberösterreichern sollte er viel Spielpraxis in Österreichs höchster Spielklasse sammeln.