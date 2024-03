Olympia-Kandidatin dockt bei Salzburger Klub an

Zuletzt ist Stroschneider mit einem dritten Platz im Sprint beim Africa Cup in Maselspoort (Südafrika) in die Saison gestartet. Die Kaderathletin ist noch im Rennen um ein Ticket für Paris, nimmt am kommenden Wochenende beim WM-Serienauftakt in Abu Dhabi (VAE) im Kampf um Olympia-Qualipunkte teil.