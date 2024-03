Champagner-Diebe im Badeanzug

Mehrmals waren der 32-jährige Erstangeklagte und sein 28-jähriger Komplize von Rumänien nach Vorarlberg gereist, um in Supermärkten auf großen Beutezug zu gehen. Neben herkömmlichen Toilettenartikeln hatten es die zwei Arbeitslosen vor allem auf teure Alkoholika wie Champagner, Wodka oder Cognac abgesehen. Kaum hatte der eine mit seinem Diebesgut den jeweiligen Supermarkt verlassen, ging bereits der andere ungeniert zum Stehlen hinein. Um möglichst unauffällig und schlank die Beute an der Kassa vorbeizuschleusen, ließ sich einer der Täter etwas Besonderes einfallen: Er zwängte sich davor in einen engen Badeanzug und stopfte in diesen dann das Diebesgut.