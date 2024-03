Dieser Topstar spielt auch nächste Saison beim KAC

Der KAC hat am Dienstag gegen Vorarlberg in der Viertelfinal-Serie endlich angeschrieben. Schon am heutigen Donnerstag wollen die Rotjacken daheim erstmals in Führung gehen. Und das mit guten Neuigkeiten im Hinterkopf: Nach „Krone“-Infos wird ein wichtiger Leistungsträger auch nächstes Jahr fix am Klagenfurter Eis stehen. Der VSV muss sich indes nach zwei Pleiten schnellstens aufrichten, hofft in Bozen auf den ersten Sieg in der Serie.