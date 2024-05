Peinlich: Falsches Österreich auf Wahlinfo-Briefen

„Technischer Fehler“

„Nach der Freigabe des Layouts durch alle beteiligten Stellen ist es leider zu einem technischen Fehler bei der Aufbereitung der Druckdaten gekommen. Dadurch wurden nicht alle Teile der Grafik korrekt wiedergegeben“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Firma. Und weiter: „Wir bedauern die Umstände und werden daraus die entsprechenden Lehren ziehen, um unsere Prozesse und Qualitätskontrollen so anzupassen, damit so etwas nicht wieder vorkommt!“