Benko: Wie im „Schattenreich“ jongliert wurde

Im Juni 2023, wenige Monate vor dem großen Knall in der Signa-Gruppe, setzten René Benko und seine Vertrauten ein kompliziertes Geldkarussell in Gang, um Millionenschulden aus dem Laura-Reich der Benkos in das finanzmarode Signa-Reich zu verschieben. Es geht um 14,5 Millionen Euro.