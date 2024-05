Dieser Sommer-Hort bleibt nun ganzjährig bestehen

Hort für Kinder ab drei Jahren

Fünf Unternehmen und vier Gemeinden haben sich unter der Führung des Regionsmanagement zusammengefunden und zunächst eine Sommerbetreuung auf die Beine gestellt. „Im Vorfeld haben wir die Mitarbeiterinnen befragt und viele Workshops abgehalten“, erklärt Miriam Reith vom Regionsmanagement. So richtet sich der Hort nicht nur an Kinder (von 6 bis 14): Durch eine Alterserweiterung nach unten kann der Hort bereits von Kindern ab drei Jahren besucht werden. Die Öffnungszeiten wurden an Schichtdienste angepasst.