Storch „zündete“ beim Flug nach Marchegg den Turbo

Frühjahrsputz in Nestern

Dass die Rückkehr der Störche an die March offenbar immer früher erfolgt, führt Westerhof auf die milden Winter zurück. In den kommenden Wochen haben sie Störche in Marchegg trotz früherer „Anreise“ jedenfalls genug zu tun. „Jetzt machen sie ihre alten Nester in den Eichen fit für die Brutzeit, die im April beginnt“, erklärt der WWF-Fachmann.