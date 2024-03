Pflanzen in Vollblüte: Zittern vor „Normalwetter“

Pflanzen in besonders heiklen Phasen

„Falls in den nächsten drei Monaten (bis in den Mai) stärkerer Frost auftritt, wären alle bereits wachsenden Pflanzenteile, welche durch die Aktivierung des jährlichen Wachstums oftmals auch ihre Frostresistenz verlieren, besonders gefährdet“, erklärt der Agrarmeteorologe und Klimawandelforscher Josef Eitzinger gegenüber krone.at. Besonders fatal wäre in dem Fall eine längere Frostdauer.