Thomas Brezina: Das eigene Leben als Bühnenshow

In sich Hineinhören, gemeinsam mit dem Partner den Tag gestalten und Negatives loslassen. Das sind nur ein paar Dinge, die Thomas Brezina vom Leben gelernt hat. Der Starautor, der uns wunderbare Helden der Kindheit schenkte, bringt am 16. März das Buch „Na und, sagte der weiße Schimpanse“ (edition A) heraus, in dem er Labor-Affen eine Stimme gibt.