Mit neuem Energiepaket in Richtung Unabhängigkeit

Denn Unabhängigkeit könne nur durch neue Infrastruktur erreicht werden, betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Ministerrat, der von einem „Meilenstein“ sprach. In diesem Zusammenhang wurde ein neues Projekt vorgestellt: eine zweite neue Gaspipeline zwischen Österreich und Deutschland. In diesem soll Flüssiggas und Erdgas aus Norwegen transportiert werden. Aber auch zum Transport von Wasserstoff als Alternative soll die rund 40 Kilometer lange Leitung genützt werden. Ziel sei eine „deutliche Steigerung der Kapazität“, so Nehammer im Pressefoyer. Ein genaues Datum für den Bau gibt es noch nicht. Aber jetzt, wo das Geld zur Verfügung stehe, solle es so rasch wie möglich losgehen, erklärte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne).