Österreichs Abhängigkeit von Russlands Gas bleibt

„Diese Zahlen sollten ein Weckruf sein“

Man habe seit Beginn des Krieges in der Ukraine eine Vielzahl an Maßnahmen getroffen. Dass der Anteil russischen Gases von Sommer 2022 bis 2023 im Jahresschnitt auf 50 Prozent gesunken sei, belege die Wirkung. Klar sei jedoch auch: „Unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas ist weiterhin zu hoch. Das sollte ein Weckruf für all jene sein, die immer noch nicht mehr tun wollen“, heißt aus dem Ressort von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf „Krone“-Anfrage.