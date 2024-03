1:0! KAC kämpft sich im Ländle zum Ausgleich

Kurze Hoffnung dank Hughes

Villach hatte nur durch Katic einen großen Sitzer (11.). Im zweiten Drittel stellte Bozen durch ein Powerplay-Tor von Gazley auf 0:2, aber Sabolic antwortete nach toller Vorarbeit von Hughes hinter dem Tor hervor ebenso in Überzahl mit dem 1:2 (35.). In weiterer Folge kam Villach besser in Spiel. Erstmals an dem Abend beschäftigte man Bozen so richtig. Zweimal Katic und Desjardins in Überzahl hatten den Ausgleich am Schläger. Er gelang aber nicht, Bozen machte es besser, traf bei 4:4 Spieler am Eis durch Teves zum 1:3. VSV schlug aber durch Hughes wieder zurück - 2:3 (56.). Mehr gelang aber nicht mehr, 17 Sekunden stellte Gazley den Endstand ins leere Tor zum 2:4 her. Damit ist Villach in der Serie 0:2 hinten - jetzt hilft nur mehr ein Wunder...