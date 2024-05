Abwasser floss stundenlang in Englands größten See

In Englands größten und bekanntesten See, den Lake Windermere, sind stundenlang riesige Mengen unbehandelten Abwassers geflossen. Einem BBC-Bericht vom Mittwoch zufolge war es bereits im Februar aufgrund eines Pumpen-Ausfalls zu der Öko-Katastrophe, durch die der See massiv verschmutzt wurde, gekommen.