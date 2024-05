KAC schnappt sich den besten U22-Scorer der Liga

Starke Werte für sein Alter

Seine 38 Scorerpunkte in der abgelaufenen Saison hat seit elf Jahren kein U22-Spieler in der Liga erreicht. „Er hat in Innsbruck in einer offensiven Scoringlinie gespielt, seine Qualitäten im Angriff hat er schon unter Beweis gestellt. Bei uns soll er zu einem kompletten Eishockey-Spieler reifen“, sagt General Manager Oliver Pilloni. Auch Peeters freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich schon darauf, in der vollen Klagenfurter Halle aufzulaufen.“