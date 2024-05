„Wollen in der Elite-Liga mutig überraschen“

Bevor Österreichs Volleyball-Damen von 24. bis 26. Mai beim Heimturnier in der Golden League gegen die Slowakei und die Ukraine im Multiversum Schwechat aufschlagen, geht es im tschechischen Teplice am Donnerstag gegen die Gastgeberinnen und am Freitag gegen Rumänien (jeweils 17 Uhr). Dank des Einzugs in das Finale der Silver League im Vorjahr, ist man heuer in der Elite-Liga dabei.