Scheidung sieben Jahre nach der Traumhochzeit

Beim Ryder Cup 2023 noch ein Paar

2017 folgte die Traumhochzeit im Ashford Castle in Irland. Als Tochter Poppy 2020 geboren wurde, schien das Glück perfekt zu sein. Im September 2023 war Erica beim Ryder Cup in Rom noch an der Seite von Rory. Doch schon beim Masters in Augusta sah man sie im April nicht mehr miteinander. 2023 hatten sie in Augusta beim traditionellen Par 3-Contest noch als strahlende Familie teilgenommen (siehe Video unten).