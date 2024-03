ÖSV-Siegläufer nach 783 Tagen Pause vor Comeback

Gemeinsam holten sie bei der heurigen Junioren-WM Bronze in der Team-Kombination. Gemeinsam geht es für den 20-jährigen Mellauer Jakob Greber und den 18-jährigen Silbertaler Moritz Zudrell am Mittwoch nach Skandinavien, wo der Europacup in seine finale Phase geht. „Am Sonntag und Montag stehen zwei Slaloms im schwedischen Klaeppen auf dem Programm“, verrät das „Rauch Young Racers“-Duo. Danach geht es weiter nach Norwegen, wo am 13. und 14. je ein Riesentorlauf - bei denen wohl nur Zudrell starten wird. „Beim Finale in Hafjell am 18. möchte ich den ,Riesen’ aber auch fahren“, sagt Slalom-Spezialist Greber, der im Jänner in Berchtesgaden (D) mit Rang acht sein bislang bestes EC-Ergebnis verbuchen konnte.