Ländle-Hypo will nichts falsch gemacht haben

Haller wollte betont wissen, dass man entgegen dem in Medien gezeichneten Bild keineswegs Darlehen in Millionenhöhe unbesichert gewährt habe: Besicherungen könnten in verschiedener Form vorliegen, etwa auch als Garantien, Bürgschaften oder verpfändeten Geschäftsanteilen. In solchen Fällen sei das aber nicht öffentlich ersichtlich. „Gewisse Sicherheiten sind im Meldewesen nicht zu sehen“, so Haller. Dieser Umstand erkläre auch, warum die Österreichische Nationalbank immerhin 61 Prozent aller Hypo-Kredite an die Signa-Gruppe als „unbesichert“ einstuft habe, so der Hypo-Vorstand. Hätte die Vorarlberger Landbank tatsächlich eine derart hohe Rate an Risikokrediten an das Seifenblasen-Universum des Tiroler Immobilienzockers René Benko vergeben, wäre das der einsame Spitzenwert unter den österreichischen Geldinstituten. Das ist ein Titel, den man sich besser nicht ans Revers heftet. Wie diese ominösen Sicherheiten - ein Picasso vielleicht, ein Rennpferd oder eine Sammlung edler Nerzmäntel? - im Falle von Signa nun konkret aussehen, verriet Haller mit Verweis auf das Bankgeheimnis nicht.