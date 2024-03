Öko-Pionier lässt frische Schwammerln sprießen

Denn was da aus dem Nährboden aus Sägemehl und ebensolchen Spänen sprießt, ist genügsam. „Meine Produkte kommen mit Wasser und eben diesem verfeinerten Holz aus. Wöchentlich können wir in unserem geschlossenen Naturkreislauf in sogenannten Kulturkammern bis zu fünf Tonnen pflücken. Nach der Edelpilz-Ernte wird das Substrat kompostiert und als Humus wieder der Natur zugeführt“, lobt Doppler die Öko-Vorteile seiner Zucht in den Himmel.