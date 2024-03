Oppitz und Nikbakhsh wollten unpolitisch sein

Polit-Satire die Dritte

Polit-Satire? Dabei wollten sie doch genau das Thema diesmal nicht thematisieren. „Wir haben festgestellt, es ist am Ende vollkommen wurscht, wie man zur Politik steht. Sie passiert ja trotzdem. Und bei dem, was wir da haben an Material, es wäre auch zu schade, es nicht zu verwenden. Wir haben uns in den ersten beiden Stücken mehr auf Fernsehauftritte von Politikerinnen und Politikern konzentriert. Und jetzt haben wir uns den Kosmos Social Media erschlossen, also insbesondere Tiktok. Und das ist wirklich erstaunlich, was die Politik auf Tiktok darbietet. Also wirklich erstaunlich, das ist das Höflichste, was mir dazu einfällt“, schmunzelte der Wirtschaftsjournalist Nikbakhsh.