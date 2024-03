Schutz vor Flut: Arbeiten bis Sommer abgeschlossen

Der Ausbau des Hochwasserschutzbaus an der Görtschitz ist bereits in vollem Gange. „Wir sind froh, dass die Maßnahmen bereits so weit fortgeschritten sind“, sagt Bürgermeister Andreas Grabuschnig. Die Bauarbeiten sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein und liegen damit knapp sechs Monate vor dem Zeitplan. Die Maßnahme sei erforderlich gewesen, um die Bevölkerung und deren Hab und Gut zu schützen, heißt es seitens des Katastrophenschutzreferenten Daniel Fellner (SPÖ).