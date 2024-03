Liebes-Comeback: Gibt es eine zweite Chance?

Persönliche Grenzen und Wachstum

Ein entscheidender Faktor für ein erfolgreiches Comeback ist das persönliche Wachstum beider Partner. Haben beide aus der Trennung gelernt und an sich gearbeitet? Sind sie bereit, vergangene Fehler nicht zu wiederholen und neue Wege in der Kommunikation und im Umgang miteinander zu finden? Ein Comeback kann nur funktionieren, wenn beide Seiten offen und ehrlich miteinander umgehen. Es bedarf einer starken Basis aus Vertrauen, Respekt und der Bereitschaft, an der Beziehung zu arbeiten.